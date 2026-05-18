16 издательств представят свои книги на литературном фестивале в Астрахани

На VI Международном литературном фестивале для детей и молодежи, который пройдет в Астраханской области с 22 по 24 мая, будет представлена продукция 16 популярных российских издательств, передает региональное министерство культуры.



В течение трех дней в Театральном парке Астраханского оперного театра будет работать книжная ярмарка «Издательская аллея», объединившая 16 передовых книжных издательств из Москвы, Санкт-Петербурга и Астрахани. Среди них — столичное издательство «Арт Волхонка», обладающее многолетним опытом выпуска книг по искусству. Особым направлением станет детская книга: авторы — искусствоведы, художники, музыканты — легко и доступно расскажут юным читателям о том, что увлекает их самих.



Также на ярмарке представят московское издательство «Редкая птица», созданное в 2014 году и выпускающее книги для детей от 3 до 12 лет и их родителей. В этом году впервые в фестивале примет участие издательство «Графо» из Санкт-Петербурга, основанное в 2012 году и выпускающее детскую литературу современных авторов, духовную литературу, книги и альбомы по искусству.



Также в первый раз участвует молодое российское издательство «Полынь» (2023 год), специализирующееся на выпуске русскоязычной фэнтези-литературы. Кроме того, на книжной ярмарке читатели найдут книги, выпущенные в известных издательствах: «Белый город», «Антология», «Этерна», «Универсалист» и других. Посетителей ждут Издательский дом «Астрахань», книги из магазинов «Буклаб», «Пушкин» и другие.

