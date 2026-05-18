Русское музыкальное общество запускает проект «Классика 2.0»

Русское музыкальное общество запускает просветительский акселератор для блогеров и медиакреаторов «Классика 2.0» и объявляет набор участников.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на подготовку нового поколения медиапрофессионалов, которые будут продвигать классическую музыку в цифровой среде, работая с современной аудиторией через соцсети и видеоплатформы.





Набор продлится с мая по июнь 2026 года. К участию приглашают музыкантов, преподавателей, студентов профильных вузов, сотрудников культурных институций, блогеров и всех, кто заинтересован в популяризации академической музыки. Обучение пройдет онлайн и будет доступно жителям разных регионов России.





Программа акселератора сочетает теорию и практику. Теоретический блок пройдет с июля по октябрь 2026 года. Финальный этап запланирован на осень 2026 года — он включает выпуск медиапроектов, вручение сертификатов и отбор лучших участников.



