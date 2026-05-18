Около 10 тысяч гостей посетили концерты Петербургской филармонии в «Ночь музеев»

В «Ночь музеев» 16 мая концерты Петербургской филармонии в Большом и Малом залах посетили около 10 тысяч слушателей, сообщили в пресс-службе учреждения.



В Большом зале музыка звучала с 18 до 6 утра, в Малом — до 23:00. Программы воплощали идею единства народов России и многообразия культур: петербургские коллективы и солисты исполнили симфоническую классику, киномузыку, хоровые и органные шедевры, народные мелодии.





«Петербургская филармония впервые присоединилась к международной акции „Ночь музеев“ в 2013 году, с тех пор участие в ней стало неотъемлемой и важной частью нашего концертного сезона. Конечно, в „Ночь музеев“ мы видим в нашем зале и постоянных слушателей, но в основном к нам приходит совершенно новая публика, что для нас особенно ценно. В этом году филармонические программы „Ночи музеев“ были посвящены Году единства народов России, при этом слушатели наслаждались не только и не столько народной музыкой, сколько вдохновленной фольклором великой классикой: сочинениями Рахманинова, Балакирева, Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Вайнберга, Щедрина — и не только. И, конечно, в год 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича Петербургская филармония, с гордостью носящая имя композитора, не могла обойтись без исполнения его сочинения: Второй фортепианный концерт Шостаковича открыл „Ночь музеев“ в Большом зале. Его исполнил Академический симфонический оркестр Филармонии, дирижёр — Анатолий Рыбалко, солист — Николай Мажара», — рассказал заместитель директора по творческой деятельности Евгений Петровский.





Музыкальный марафон в Большом зале познакомил с культурами разных народов: «Наследие славной традиции», «От кабардинской лезгинки до русской частушки», «Фольклорные „Времена года“», «Песни народные и всенародные», «Русская плясовая». Выступали Академический симфонический оркестр филармонии, Заслуженный коллектив России, Молодежный оркестр и Концертный хор училища имени Мусоргского, оркестр «Классика», камерный оркестр «Дивертисмент», Хоровая коллегия, ансамбль «Бис-Квит», органистка Елизавета Козлова. В фойе работали интерактивные станции.



