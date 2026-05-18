Стартовали съемки сериала «Югославия»

Стартовали съемки масштабного сериала «Югославия».





Проект сочетает геополитический триллер и шпионскую экшн-драму, над ним работают команды создателей фильмов «ГДР» и «Ландыши».





Действие разворачивается в конце 1990-х. Пока НАТО готовит операцию против Югославии, офицер российской военной разведки Максим оказывается в эпицентре опасной игры, где любая ошибка может стоить жизни, а доверять нельзя даже тем, кто находится рядом. За Максимом ведет охоту хладнокровный, расчетливый и профессиональный офицер ЦРУ Нейтон Кроули. Чем ближе они подходят друг к другу, тем больше их противостояние перерастает в личную дуэль, на кону в которой не просто успешное выполнение задания, а жизнь. На фоне стремительно надвигающейся войны Максим встречает белградскую журналистку Зорицу, у которой есть свои секреты и своя личная битва.





Съемки сериала пройдут в несколько этапов. Первый блок уже стартовал в мае в Москве и Московской области. Производством сериала для Wink и НТВ занимаются «Всемирные русские студии», «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступает Михаил Морсков. Главные роли исполняют Василий Копейкин, Ника Здорик и Юрий Чурсин. В проекте также снимаются Игорь Гордин, Гела Месхи, Даниил Спиваковский и другие артисты.



