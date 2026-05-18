В Суздале пройдет Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева
Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 10 по 19 июля 2026 года.
На фоне живописных пейзажей древнего города для гостей и жителей выступят исполнители мирового уровня, ведущие коллективы, молодые виртуозы и звезды джазовой сцены. Концерты пройдут в Суздальском кремле, на сцене «Зарядье» и у стен Александровского монастыря.
В преддверии открытия фестиваля, 10 и 11 июля, будет представлена опера Сергея Прокофьева «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого в постановке Астраханского театра оперы и балета. Главные партии исполнят звезды российской оперной сцены, солисты Большого и Мариинского театров, а также других ведущих оперных трупп страны.
12 июля фестиваль откроет выступление Дениса Мацуева с солистами-певцами, Академическим Большим хором «Мастера хорового пения» и Госоркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.
В симфонической программе фестиваля примут участие известные российские коллективы — Госоркестр Татарстана, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей». На сцене близ кремля выступят именитые дирижеры и солисты: Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Иван Никифорчин, Хибла Герзмава, Александр Сладковский, Павел Милюков, Кристоф Барати, Александр Рамм, Филипп Копачевский, Борислав Струлёв, а также сам Денис Мацуев, который примет участие в нескольких программах.
Завершится фестиваль грандиозной симфоджазовой программой.
