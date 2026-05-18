В Суздале пройдет Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева

Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале пройдет с 10 по 19 июля 2026 года.



На фоне живописных пейзажей древнего города для гостей и жителей выступят исполнители мирового уровня, ведущие коллективы, молодые виртуозы и звезды джазовой сцены. Концерты пройдут в Суздальском кремле, на сцене «Зарядье» и у стен Александровского монастыря.





В преддверии открытия фестиваля, 10 и 11 июля, будет представлена опера Сергея Прокофьева «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого в постановке Астраханского театра оперы и балета. Главные партии исполнят звезды российской оперной сцены, солисты Большого и Мариинского театров, а также других ведущих оперных трупп страны.



12 июля фестиваль откроет выступление Дениса Мацуева с солистами-певцами, Академическим Большим хором «Мастера хорового пения» и Госоркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.



