Роскино и «Союзмультфильм» проведут серию показов к 90-летию студии

Компания «Роскино» и киностудия «Союзмультфильм» подписали соглашение о совместной реализации проекта, приуроченного к 90-летию студии.

Документ предусматривает организацию серии специальных международных показов. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры России.

«Международные показы к 90-летию „Союзмультфильма“ — отличная возможность продемонстрировать богатство и многообразие наших мультфильмов, интересных как детям, так и взрослым. Мы очень рады, что отечественная анимация пользуется большим спросом за границей, и уверены, что эта серия показов откроет новые горизонты для российского мультипликационного творчества и его дальнейшего продвижения и укрепления на международной арене», — отметила гендиректор Роскино Эльза Антонова.

Показы запланированы на 2026 год в ряде стран, первой из них станет Сербия. Помимо киносеансов, для зрителей организуют мастер-класс по созданию анимации. В дальнейшем географию мероприятия могут расширить.

В программу показов войдут избранные фильмы из «золотой коллекции» киностудии, а также современные авторские мультфильмы. Особое внимание уделят образовательной составляющей: на ряде площадок сеансы будут сопровождаться выступлениями творческой команды, которая расскажет зрителям о процессе создания картины.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»