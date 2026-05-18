В Каннах представили российскую картину «Навар»

Российская кинокартина «Навар» была презентована международным дистрибьюторским компаниям на кинорынке Marché du Film в рамках 79-го Международного Каннского кинофестиваля.



Об этом рассказала продюсер фильма Тамара Богданова, Об этом рассказала продюсер фильма Тамара Богданова, передает ТАСС.





«В российский прокат „Навар“ выйдет совсем скоро — в ноябре 2026 года. Дистрибьютор — компания „Леона“. Наш фильм — криминальный неонуарный триллер в духе фильмов „Драйв“ Николаса Виндинга Рефна и „Бумер“ Петра Буслова. Это режиссерский дебют выпускника МШНК Артура Григорьева», — отметила она.





Главные роли исполнили Илларион Маров, Елизавета Базыкина, Евгений Сидихин, Анна Кротова, Геннадий Блинов, Юлия Беретта, Владимир Ананьев и другие. Как подчеркнула Богданова, в ленте эстетика неонуара переплетается с атмосферой Петербурга и Бурятии. «Навар» исследует темы выбора и вины.





«В центре сюжета — Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в новое преступление, которое изменит его жизнь. Ошибки приводят к роковым последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход — искупление, какой бы высокой ни была цена» — так сюжет описывают в пресс-службе проекта.



