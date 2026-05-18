Работы Михаила Нестерова из Русского музея представили на выставке в «Ростовском кремле»

Фото: пресс-служба Русского музея

В экспозиции представлены работы художника из коллекции Русского музея. Проект подготовлен при поддержке Министерства культуры России в рамках национального проекта «Семья».В Русском музее хранится выдающаяся по масштабу и многообразию коллекция работ Михаила Нестерова: станковая живопись, графика, монументальные эскизы, портреты, религиозно-символические композиции и лирические пейзажи, отметили организаторы.На выставке показаны около 50 живописных и графических произведений, охватывающих почти шесть десятилетий творческого пути художника и раскрывающих ключевые этапы формирования узнаваемого «нестеровского стиля».Центральными произведениями стали знаменитые картины «Пустынник», «Святой Димитрий-Царевич убиенный», «Воскресение», «Автопортрет», «Портрет М. И. Нестеровой», «Думы», «Река Уфимка» и другие шедевры мастера. Посетить экспозицию можно до 28 июня. После этого выставка продолжит работу в Сергиевом Посаде и родном городе Михаила Нестерова — Уфе.