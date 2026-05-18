«Мастерская „12“ Никиты Михалкова» представит спектакль по малоизвестным произведениям Пушкина

В театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» 26 мая и 13 июня состоятся показы спектакля «Пушкин. Дар».





В основе постановки лежат малоизвестные широкой публике произведения Александра Пушкина — поэмы «Вадим», «Тазит» и пьеса «Русалка», которые оригинально и органично вписаны в четвертое произведение — «Сцену из Фауста», передает пресс-служба столичного департамента культуры.





Режиссер постановки Евгений Дубовской рассказал, что ему не хотелось идти по пути литературно-музыкальной композиции:





«Основную линию спектакля задает Фауст, который находится в состоянии внутреннего кризиса, в поиске себя, смысла жизни, своего дара и вообще понимания, что такое дар. Каждый раз мы стараемся проводить эту историю как исследование. Актеры вместе со зрителями пытаются найти ответы на вопросы».





Важное место в постановке занимает живая музыка этно-фолк-группы «Метаморфозы». Визуальный ряд создают масштабные трехмерные проекции с меняющимися пейзажами. Евгений Дубовской отметил, что за проектом стоит серьезная работа театральных цехов. В спектакле соединились сложнейшая звуковая партитура, панорамные проекции, большое количество персонажей, а музыканты впервые стали героями спектакля.



