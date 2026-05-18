Любимова — музейщикам: «Вы — хранители нашего культурного кода»
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила коллег с Международным днем музеев.
«Этот праздник объединяет всех, кто плодотворно работает на благо отрасли. Вы — хранители нашего культурного кода. Вы помогаете транслировать фундаментальные ценности, делая их понятными и актуальными для молодого поколения», — говорится в сообщении, опубликованном в MAX.
Министр отметила, что благодаря работникам музейной сферы каждый год открывается 80 тысяч выставок, проводится около полумиллиона образовательных программ.
«Яркий пример вашей самоотдачи — акция „Ночь музеев“, которая прошла совсем недавно. В этом году ее снова посетили миллионы людей. Для сотрудников это был настоящий марафон: вы неустанно работали, чтобы показать публике сокровища наших фондов», — сказала министр.
Ольга Любимова добавила, что впереди еще ждет фестиваль «Интермузей. БРИКС Плюс».
«От всей души благодарю вас за вдохновение и преданность делу. Желаю вам новых смелых проектов и благодарных посетителей. С праздником!» — указано в поздравлении.
Фото: кадр видео