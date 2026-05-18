В Москве в 2026 году представят не менее трех крупных музейных проектов
Как минимум три крупных международных музейных проекта пройдут в столице в 2026 году.
Об этом в рамках празднования Международного дня музеев сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, передает ТАСС.
По его словам, город активно расширяет географию межмузейных проектов: в Музее Москвы продолжает работу совместная с китайскими коллегами выставка «Праздник Весны. Новый год в старом Пекине», в Мультимедиа арт музее до июня проходит II Международная биеннале «Искусство будущего», к созданию которой привлекли представителей сразу трех зарубежных государств.
Уже осенью в Историческом музее откроем выставку «Терракотовые воины. Хранители вечности», добавил Фурсин. Он подчеркнул, что на сегодня для этой экспозиции определен список экспонатов и ведется подготовка. Выставки нынешнего года продолжают цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев, стартовавший в прошлом году успешной выставкой «Индия. Ткань времени» в музее-заповеднике «Царицыно».
В планах до 2030 года — ряд других международных выставок, ведутся переговоры с коллегами из музеев Мексики, Китая, Бразилии и других государств.
Фото: кадр видео