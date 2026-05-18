В Архангельске открылся первый детский музейный центр





Министр культуры и туризма Архангельской области Оксана Светлова подчеркнула, что открытие центра — это шаг к новому пониманию музея и его роли в воспитании детей: «Открытие таких центров, как „Лаборатория предмета“, меняет философию музея. Это особенно ценно сегодня, когда по всей стране в рамках национального проекта „Семья“ создаются детские культурно-просветительские центры».









Фото: пресс-служба министерства культуры Архангельской области Первая выставка центра посвящена ткани и текстильной коллекции музея. Дети будут исследовать материалы, узнают, как на Русском Севере создавали ткани, почему текстиль требует особых условий хранения и каким образом музейные сотрудники сохраняют старинные предметы. Дополняет экспозицию серия видеороликов «Реставрация рукавицы из свадебного наряда невесты», а также «Текстильный сад», где представлены растения, используемые для окрашивания тканей: пижма, душица, зверобой, иван-чай, багульник и другие.

Новое интерактивное пространство «Лаборатория предмета» разместилось в трех залах историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы».Центр ориентирован на аудиторию с детьми от 5 до 11 лет и призван изменить привычное представление о музее как о месте, где нужно лишь смотреть и соблюдать тишину, сообщает региональное министерство культуры.«Это пространство, где всё сделано для ребят. Здесь даже действует правило, противоположное привычному: руками трогать не только можно, но и нужно. В музее ребята смогут научиться быть хранителями и реставраторами: разглядывать детали, искать следы времени, понимать, как вещь жила. Концепция музея строится на интерактивном подходе, что позволяет знакомиться с историей через тактильный опыт и личное взаимодействие с экспозицией», — сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.