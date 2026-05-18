Пианист Борис Березовский представит заключительные концерты проекта «Ноты и рифмы времени»
В Москве и Санкт-Петербурге пройдут заключительные концерты проекта «Ноты и рифмы времени».
На сцене — пианист Борис Березовский, скрипачка Валерия Абрамова, поэты Влад Маленко и Ольга Ершова.
В столице концерт пройдет 21 мая в Большом зале консерватории, а 23 мая проект примет Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга.
«Ноты и рифмы времени» объединяет современную поэзию и шедевры классической музыки.
В программе заключительных концертов — произведения Моцарта, Баха, Шуберта, Мендельсона, Рахманинова, Крейслера, Шумана (в переложении Листа), Стравинского, Массне. Музыкальное разнообразие позволяет выстроить многослойную драматургию: строгая архитектоника Баха вступает в контрапункт с современным словом; романтическая экспрессия Рахманинова усиливает эпические тексты; прокофьевская ирония обнажает парадоксальность «басенного» жанра, отметили организаторы.
Программу проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
