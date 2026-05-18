Ушел из жизни художник театра и кино Юрий Устинов





Фото: пресс-служба РАХ Отдельное место в жизни художника занимало кино: он оформлял фильмы и телесериалы, включая «Мастера и Маргариту» Юрия Кары, за что был удостоен премий «ТЭФИ» и «Золотой орел».

Как сообщили в пресс-службе РАХ, он умер 17 мая.«Мастер вел активную творческую деятельность в театрах многих городов нашей страны. Широкую известность принесли ему работы в музыкальных театрах оперы и балета, в том числе в ГАБТ России, Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, в театрах Краснодара, Саратова, Екатеринбурга, Воронежа и др. Воспитанник выдающихся художников-сценографов М. М. Курилко-Рюмина и В. Я. Левенталя, он являлся блестящим продолжателем высоких традиций своих учителей, мастером яркого и разностороннего творческого дарования», — напомнили в академии.Среди постановок Устинова — «Жизель» Адольфа Адана в Санкт-Петербургском балете Бориса Эйфмана, «Опричник» Петра Чайковского в Большом театре, «Травиата» Джузеппе Верди в Театре оперы и балета Воронежа, «Богема» Джакомо Пуччини, «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова и другие.«В своем творчестве он увлеченно использовал новейшие визуальные технологии, которые трансформируют методы постановки спектаклей и, вместе с традиционными формами, влияют на развитие современной российской сценографии. В этом смысле творческая деятельность автора играла большую роль в современном театральном искусстве и внесла значительный вклад в его эволюцию», — добавили в пресс-службе.