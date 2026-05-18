Объявлены победители кинофестиваля «Кинокавказ-2026»

В Кабардино-Балкарской Республике на базе Северо-Кавказского государственного института искусств завершился V Открытый Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ-2026».



Мероприятие, организованное при поддержке Министерства культуры России, подвело итоги трехдневной программы.





В этом году организаторы получили более 600 заявок из 65 регионов России и 16 зарубежных стран. В шорт-лист вошли 13 фильмов, включая две иностранные работы.





Фестиваль открылся картиной «Семь черных бумаг» режиссера Анатолия Колиева, после показа которой прошла творческая встреча с членами съемочной группы.





На торжественной церемонии закрытия объявили победителей. Лучшим короткометражным игровым фильмом признан «Швейцар» Лили Газарян из Еревана, Армения. Специальный диплом жюри «За сохранение национальной идентичности» вручили фильму «Золотое шитье» Миланы Михцевой. Дипломом «За тонкую операторскую работу» награждена картина «Верите» Аделины Ждановой. Специальный диплом «Метафорическое решение» получил фильм «Алолай» Карена Петросяна. В номинации «Лучший короткометражный телевизионный фильм» победа досталась картине «Хранители Шикотана» Дарьи Доннер. Специальный диплом жюри «За оригинальное визуальное решение» присужден фильму «Леонид Шварцман. Сказка о мальчике и старом городе» Кати Шаромет из Минска, Республика Беларусь.



