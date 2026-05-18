В Нижнем Новгороде откроется выставка «Айвазовский и русский романтический пейзаж»

Нижегородский государственный художественный музей представит выставку «Айвазовский и русский романтический пейзаж».



Куратором выставки выступает научный сотрудник отдела русского искусства НГХМ Надежда Юрасова. В экспозицию войдут около 50 произведений живописи, графики и прикладного искусства XIX — первой половины XX века из собрания Нижегородского государственного художественного музея и Музея В. А. Тропинина. В основе мировоззрения художников-романтиков лежит идея свободы, одним из наглядных воплощений которой становится море — стихия свободная, безграничная, неукротимая, неподвластная контролю, отмечают организаторы.





Центральное место на выставке отведено работам Ивана Константиновича Айвазовского, в творчестве которого наиболее полно выразилось романтическое восприятие моря. Всего будет представлено 9 живописных произведений этого мастера. Под влиянием Айвазовского так или иначе оказывались все русские живописцы, обращавшиеся к морскому пейзажу. Выставка дает возможность сопоставить работы великого мариниста-романтика и произведения его учеников и последователей: Льва Феликсовича Лагорио, Михаила Александровича Алисова, Алексея Петровича Боголюбова, Архипа Ивановича Куинджи. В дальнейшем романтическая традиция находит продолжение в пейзажах учеников Куинджи: Константина Федоровича Богаевского, Аркадия Александровича Рылова, Александра Алексеевича Борисова, работавших на рубеже XIX—XX веков, чьи работы также будут представлены в экспозиции. Выставка будет открыта для посетителей с 22 мая по 30 августа 2026 года.



