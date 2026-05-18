Русский музей представил крупнейшую монографическую выставку Василия Тропинина

В Русском музее открылась крупнейшая за 50 лет монографическая выставка Василия Тропинина.



Экспозиция в Мраморном дворце посвящена одному из выдающихся художников первой половины XIX века.



«Василий Тропинин — художник исключительного таланта, гений русского портрета, и его монографической выставки не было в России ровно 50 лет, а в истории Русского музея — никогда. Это удивительно, но тем ценнее то, что происходит сегодня, потому что когда мы говорим „впервые“, это уже обращение в историю и Русского музея, и Петербурга, и всей страны», — отметила гендиректор музея Алла Манилова.





Выставка занимает десять залов и объединяет более 100 живописных шедевров и редчайшие графические листы из Русского музея, Третьяковской галереи, Музея Тропинина, Эрмитажа, Музея Академии Художеств, Всероссийского музея А. С. Пушкина, Новгородского музея-заповедника и других коллекций. Среди ключевых экспонатов — автопортрет 1824 года, изображающий путь от крепостного до академика. Организаторы сообщили о научном открытии: подлинный год рождения мастера — 1780-й, а не 1776-й.





Ранние работы, созданные во время учебы в Академии художеств, почти все сгорели в пожаре 1812 года, поэтому «Мальчик, сетующий об умершей своей птичке» из Ивановского музея — большая редкость.



Выставка продлится до 19 октября 2026 года.



