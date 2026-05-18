В Сербии прошли гастроли «Санктъ-Петербургъ Оперы»

На сцене Национального театра Республики Сербской состоялся концерт солистов театра «Санктъ-Петербургъ Опера» с программой «Мировые оперные шедевры». В театре «Мадленианум» (Белград) была показана опера «Норма» Винченцо Беллини.Состоялась также сербская премьера оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно — сочинение ранее не исполнялось в Сербии в полной сценической версии. Оба спектакля поставил художественный руководитель «Санктъ-Петербургъ Оперы», народный артист России Юрий Александров, они впервые вывезены за рубеж.«Это особенное сотрудничество для нас, безусловно особенное. Наши друзья из России каждый раз приятно удивляют нас, каждый раз дарят новые эмоции, новую энергию, и каждый раз находиться здесь вместе с ними — это радость и удовольствие», — поделился впечатлениями гендиректор театра «Мадленианум» Гордан Матич.