Во Франции хотят снять фильм об ограблении Лувра

Во Франции хотят снять фильм об ограблении Лувра

Французский режиссер Ромен Гаврас намерен снять фильм об ограблении Лувра, cообщила газета Le Figaro.

По данным издания, режиссер планирует адаптировать книгу журналистов Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя Торрена, которая выйдет 27 мая.

На данный момент нет сведений ни о названии фильма, ни об актерском составе, однако, по разным сообщениям, работа может выйти в прокат в 2028 году. 19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.

Фото: AP/ТАСС