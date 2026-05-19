Во Франции хотят снять фильм об ограблении Лувра

По данным издания, режиссер планирует адаптировать книгу журналистов Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя Торрена, которая выйдет 27 мая.На данный момент нет сведений ни о названии фильма, ни об актерском составе, однако, по разным сообщениям, работа может выйти в прокат в 2028 году. 19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.