Безруков присоединился к актерскому составу драмы «Капитанская дочка»

К актерскому ансамблю эпической многосерийной драмы «Капитанская дочка» — сериала по мотивам одноименной повести Пушкина — присоединился народный артист РФ Сергей Безруков.



Сергей Безруков исполнит роль отца Петруши Гринёва — дворянина Андрея Петровича Гринёва. В роли Петра — Олег Савостюк. В картине также снимаются Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизёв, Никита Павленко. Режиссер — Дима Литвиненко.









Премьерный показ сериала состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».



Проект производства ON Студии, при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).








