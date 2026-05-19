IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол открылся в Саратове

В саратовском театре кукол «Теремок» стартовал IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол.



Участие в смотре принимают 11 коллективов из 8 регионов России: Крыма, Татарстана, Алтайского края, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Саратовской областей, передает пресс-служба регионального Минкультуры России.





Председателем жюри назначен режиссёр Государственного академического театра имени Моссовета, педагог кафедры сценической речи Российского института театрального искусства — ГИТИС, член комиссии по музыкальному театру Союза театральных деятелей РФ Сергей Терехов.



В состав жюри также вошли заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, доцент, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета по массовым формам театрального искусства Союза Театральных Деятелей Российской Федерации Марина Куц, актёр и режиссёр Государственного академического центрального театра кукол Сергея Владимировича Образцова, народный артист России Владимир Беркун, а также режиссёр, актриса Саратовского театра кукол «Теремок», доцент, художественный руководитель курса театрального института «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», народная артистка РФ Татьяна Кондратьева.



