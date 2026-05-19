В Ростове-на-Дону открылась выставка «Родные просторы»
В Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Родные просторы».
В экспозиции представлены произведения русских и донских художников из музейного собрания, созданные со второй половины XX века до первых десятилетий XXI века.
В экспозиции демонстрируются работы мастеров, творчество которых отражает лучшие традиции русской живописной школы. Среди них произведения Полюшенко, Тихомирова, Гришина, Фомина, Ромадина.
В рамках выставки представлены работы признанных донских мастеров Василия Зинченко и Василия Шеховцова.
Также экспозиция дополнена предметами декоративно-прикладного искусства XX века.
Выставка работает с 15 мая по 8 июня 2026 года.
