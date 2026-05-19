Более 63 тысяч гостей посетили «Ночь музеев» в Архангельской области

Всероссийская акция «Ночь музеев» в Архангельской области, посвященная Году единства народов России и Году культуры Русского Севера, собрала более 63 тысяч посетителей, сообщает региональное министерство культуры.



Свыше 30 музейных площадок региона подготовили экскурсии, лекции, мастер-классы, театрализованные представления и кинопоказы. По итогам акции её посетили порядка 63 тысяч человек, из которых более 61,6 тысячи пришлись на государственные музеи, а ещё около полутора тысяч — на муниципальные. Наибольшей популярностью пользовались учреждения, входящие в Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» — там экспозиции, концерты, творческие мастерские и премьеры документальных фильмов привлекли более 39 тысяч гостей.





Архангельский краеведческий музей с программой в Гостиных дворах, где прошли «вечорка» с северными песнями, дефиле традиционных нарядов и предпоказ будущей выставки «Богатыри. Были-небыли», принял порядка 20 тысяч человек. Северный морской музей, центральным событием которого стало открытие выставки о теплоходе «Теодор Нетте» и концерт на теплоходе «Коммунар», посетили более полутора тысяч человек.





Каргопольский музей организовал семейный тур «Культурная МИКСтура» и экскурсию с хором в Благовещенской церкви — его гостями стали более пятисот человек. Вельский краеведческий музей устроил «Ночь магии кино» с квест-детективом и военной реконструкцией, что привлекло около четырёхсот посетителей. Сольвычегодский музей-заповедник представил выставку «Образ птицы в народном искусстве» и показ фильма «Дом на горе», собрав более ста человек.



