Ко дню рождения Вагнера в Мариинском покажут оперу «Тристан и Изольда»

На сцене Концертного зала Мариинского театра 24 мая исполнят оперу Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда».



Спектакль в постановке режиссеров Константина Балакина и Алексея Степанюка, а также художника Елены Вершининой приурочен ко дню рождения великого немецкого композитора. Главные партии исполнят звезды вагнеровского репертуара: Михаил Векуа, Татьяна Павловская, Дарья Росицкая, Михаил Петренко и Евгений Никитин. За дирижерским пультом — Кристиан Кнапп.





Мариинский театр по праву носит звание «дома Вагнера»: здесь собрана уникальная коллекция его сочинений, включающая все зрелые оперы композитора, которые исполняются целиком силами труппы, отметили в учреждении. Жемчужиной этого собрания стала новая постановка оперы «Тристан и Изольда», выпущенная в прошлом сезоне на сцене Концертного зала. Из-за сложности партитуры и очень высоких требований к певцам, которым могут соответствовать лишь немногие оперные коллективы, Мариинский театр остается единственным в России, где «Тристан и Изольда» имеет историю сценических воплощений.





В трактовке создателей спектакля любовь предстает как миф, стихия и торжественно-мрачное пространство, в конечном счете сливаясь со смертью в единое целое, а не просто становясь ее синонимом, рассказали в театре.



