В Ленобласти начали снимать «Спящую красавицу»

В Ленинградской области стартовали съемки фильма «Спящая красавица».

Производством мистической мелодрамы занимается кинокомпания «Альянс».

По сюжету девушка и ее бывший молодой человек попадают в аварию, после которой она не засыпает без его прикосновения. Режиссером и сценаристом картины выступает Николай Ларионов, а продюсерами — Максим Королев и Ольга Журавлёва.

Главные роли в картине исполнят Дарья Балабанова, Роман Васильев Кирилл Чернышенко.

