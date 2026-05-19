В Ленобласти начали снимать «Спящую красавицу»
В Ленинградской области стартовали съемки фильма «Спящая красавица».
Производством мистической мелодрамы занимается кинокомпания «Альянс».
По сюжету девушка и ее бывший молодой человек попадают в аварию, после которой она не засыпает без его прикосновения. Режиссером и сценаристом картины выступает Николай Ларионов, а продюсерами — Максим Королев и Ольга Журавлёва.
Главные роли в картине исполнят Дарья Балабанова, Роман Васильев Кирилл Чернышенко.
