В Новгородской области состоится юбилейный Театральный фестиваль Достоевского.

XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского пройдет с 29 октября по 2 ноября 2026 года в Великом Новгороде и Старой Руссе.



В этом году фестиваль приурочен к 205-летию со дня рождения писателя, сообщили организаторы.





Фестиваль станет пространством творческого диалога, вдохновения и обмена идеями, объединяя художников и зрителей в стремлении к осмыслению и любви к русской культуре.





Президентом фестиваля стал народный артист России, актер и режиссер Михаил Пореченков. Генеральный продюсер — Максим Королев, программным директором выступит театровед Светлана Бердичевская.





Губернатор Новгородской области Александр Дронов подчеркнул, что в этом году Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского проходит в юбилейный, тридцатый раз. За прошедшие годы он стал одним из главных культурных событий региона, и интерес к нему постоянно растет. В прошлом году за пять дней события фестиваля посетили больше шести тысяч зрителей.





Помимо основной программы, будет организована конкурсная программа «Перспектива», ставшая площадкой для показа спектаклей, работа над которыми еще продолжается.



