В Новгородской области состоится юбилейный Театральный фестиваль Достоевского.
XXX Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского пройдет с 29 октября по 2 ноября 2026 года в Великом Новгороде и Старой Руссе.
В этом году фестиваль приурочен к 205-летию со дня рождения писателя, сообщили организаторы.
Фестиваль станет пространством творческого диалога, вдохновения и обмена идеями, объединяя художников и зрителей в стремлении к осмыслению и любви к русской культуре.
Президентом фестиваля стал народный артист России, актер и режиссер Михаил Пореченков. Генеральный продюсер — Максим Королев, программным директором выступит театровед Светлана Бердичевская.
Губернатор Новгородской области Александр Дронов подчеркнул, что в этом году Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского проходит в юбилейный, тридцатый раз. За прошедшие годы он стал одним из главных культурных событий региона, и интерес к нему постоянно растет. В прошлом году за пять дней события фестиваля посетили больше шести тысяч зрителей.
Помимо основной программы, будет организована конкурсная программа «Перспектива», ставшая площадкой для показа спектаклей, работа над которыми еще продолжается.
Международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Организатор — правительство Новгородской области.
