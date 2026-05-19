В Нальчике откроется литературный театр
В Нальчике откроется литературный театр. Учреждение начнет работу на базе модельной библиотеки в июне 2026 года.
Как сообщила директор Централизованной библиотечной системы городского округа Нальчик Бэла Бадова, литературный театр откроется в городском десятом филиале — первой модельной библиотеке Нальчика, которая выиграла конкурс по лучшим практикам, передает ТАСС.
Мебель и оборудование для театра уже частично закуплены. Также в Нальчике работает первый на Северном Кавказе виртуальный концертный зал, который открыт на базе их системы и является единственным в регионе.
Фото: АГН "Москва"