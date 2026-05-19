17 коллективов примут участие в старейшем фестивале уличных театров России
15 театров из разных регионов России и два коллектива из Белоруссии примут участие в XXXII Международном фестивале уличных театров в Архангельске.
Мероприятие пройдет с 25 по 28 июня, рассказала директор Архангельского молодежного театра Анастасия Панова-Малевинская, передаёт ТАСС.
Карнавальное шествие в этом году впервые пройдет в центре Набережной Северной Двины на Красной пристани. Отдельное место в программе занимают камерные уличные кукольные спектакли.
Мероприятие пройдет с 25 по 28 июня, рассказала директор Архангельского молодежного театра Анастасия Панова-Малевинская, передаёт ТАСС.
Карнавальное шествие в этом году впервые пройдет в центре Набережной Северной Двины на Красной пристани. Отдельное место в программе занимают камерные уличные кукольные спектакли.
В число участников XXXII Международного фестиваля уличных театров войдут: театр «Хор на весь двор» из Петербурга,
театр «Пэжо» со спектаклем в формате интерактива, театр из Альметьевска «Легкие крылья» со спектаклем, основанным на дневниках великого татарского поэта Габдуллы Тукая, театр «Волшебная шляпа» (Дмитрий и Мария Орловы) со спектаклем «Чайки над городом» и другие коллективы.
Фото: АГН "Москва"