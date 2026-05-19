В Петербурге стартовал фестиваль молодых виолончелистов

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Отборочный тур смотра продлится до 30 сентября. Юные российские виолончелисты от 7 до 18 лет примут участие в масштабном виолончельном конкурсе-фестивале, главные события которого пройдут осенью в Петербурге.Фестиваль направлен на выявление новых талантов, новых звезд нашей российской сцены, отметил художественный руководитель фестиваля, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Ганенко.Жюри конкурса возглавит ректор Санкт-Петербургской консерватории заслуженный артист России Алексей Васильев.К участию в финальном этапе будут допущены 24 юных виолончелиста — учащиеся музыкальных школ, колледжей и студенты вузов. Каждый участник финального этапа получит мастер-класс от члена жюри.В рамках фестиваля запланированы концерты в различных регионах России. Первый вечер пройдет 5 июня в Белгородской государственной филармонии. Камерные концерты также состоятся в Волгограде, Саратове, Великом Новгороде, Уфе, Перми и Чебоксарах. Финальный этап фестиваля-конкурса пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге и завершится 26 ноября гала-концертом в Академической капелле, где вместе с новыми лауреатами выступят известный российский виолончелист Александр Рамм и Ансамбль виолончелистов Анатолия Никитина.