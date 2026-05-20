В Китае завершились гастроли ансамбля танца им. Годенко

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко возвращается домой после знакового визита в Китайскую Народную Республику.

Фото: пресс-служба Красноярской филармонии

Коллектив представил Красноярский край на крупнейшей международной площадке в Харбине. Визит ансамбля стал важной частью масштабной программы X Российско-Китайского ЭКСПО.Сибирские артисты дали большой сольный концерт, который собрал сотни почетных гостей и представителей бизнес-сообщества двух держав. Коллектив также принял участие в торжественной церемонии открытия IV Китайско-Российского регионального сезона культуры и искусства провинции Хэйлунцзян.В программу выступления вошли легендарные постановки из золотого фонда Михаила Годенко: хореографические полотна «Сибирь моя» и «Вдоль по улице», лирические и игровые постановки «У колодца» и «Птичий двор», популярные номера «Красноярочка» и «Перезвоны».Главный балетмейстер ансамбля, кавалер ордена Дружбы, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак подчеркнула особую роль этих гастролей в современных условиях: «Для нашего ансамбля гастроли в Китай — это всегда большая ответственность и радость. Сегодня, когда культурный диалог между нашими странами становится крепче, танец оказывается самым понятным языком общения. Мы привезли в Харбин мощь и широту сибирской души, и то, как горячо нас принимал китайский зритель, доказывает: искусство не имеет границ. Такие поездки важны не только для укрепления международного престижа края, но и для вдохновения самих артистов, которые чувствуют себя послами великой русской культуры».