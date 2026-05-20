Лауреатом Международной Букеровской премии стала тайваньская писательница Ян Шуанцзы

Писательница Ян Шуанцзы с Тайваня стала лауреатом Международной Букеровской премии.



Награду она получила за исторический роман «Тайваньский травелог» (Taiwan Travelogue), написанный на китайском языке. Об этом объявила на торжественной церемонии в Лондоне председатель жюри британская писательница Наташа Браун.





Действие романа происходит в 1938 году, когда Тайвань находился под японским колониальным управлением, а в центре повествования оказывается японская писательница Аояма Тидзико. Ян Шуанцзы получит вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (67 тыс. долларов). По существующим правилам победитель должен разделить денежный приз с переводчиком книги на английский язык. Им стала тайваньско-американская переводчица Лин Кинг.



