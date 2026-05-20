Бахрушинский музей открыл постоянную экспозицию в петербургском ТЮЗе имени Брянцева

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Гендиректор Кристина Трубинова отметила, что в 2026 году к проекту присоединился ТЮЗ имени Брянцева, и новый музей станет просветительским центром. Экспозиция знакомит со становлением отечественной школы театра для детей и принципами Брянцева.Представлено более 250 предметов из фондов Бахрушинского музея и собрания ТЮЗа: костюмы, макеты, афиши, программы, документы, фото. Центральный образ — спектакль «Конек-Горбунок» Петра Ершова с макетом декорации Владимира Бейера 1922 года.Экспозиция включает разделы: 1920–30-е с Александром Брянцевым, Самуилом Маршаком, Владимиром Бейером, Николаем Стрельниковым; годы войны; послевоенный период с письмом-завещанием Брянцева; эксперименты конца XX — начала XXI века с режиссерами Григорием Козловым, Адольфом Шапиро, Анатолием Праудиным; современность с фестивалями «Б’АRТ’О», лабораторией «ПЬесочница», проектами «Молодежь. Театр. Фест», «Брянцевский фестиваль», «Герои нашего времени».Новый музей будет проводить экскурсии, квесты, мастер-классы, семинары, лекции и профориентационные программы.