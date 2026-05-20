Стартовал фестиваль «Интермузей.БРИКС+»

В Новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной открылся Международный фестиваль «Интермузей.БРИКС+», передает пресс-служба Минкультуры России.



Фестиваль начался с пленарного заседания «Музей – территория будущего». В видеообращении министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова назвала «Интермузей» главным профессиональным ориентиром для музейного сообщества, площадкой для обмена опытом и стимулом развития отрасли.

Заседание посвятили работе с молодежью, потенциалу музея будущего в контексте культурной дипломатии, а также науке, цифровым технологиям, ИИ и кадрам.В дни фестиваля проходит выставка МИД РФ «Краски мира» с более чем 100 работами из 20 посольств. В 2026 году «Интермузей.БРИКС+» проходит с 21 по 23 мая на восьми площадках, включая все корпуса Третьяковки, ДК «ГЭС-2», Музей Москвы, парк Горького и впервые ГМИИ им. Пушкина. Всего участвуют свыше 600 спикеров, планируется более 110 деловых мероприятий и свыше 60 открытых событий.