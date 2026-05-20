Шоу «Эхо единства» в Уфе посетили более 5 тысяч человек

На площадке «Уфа-Арена» прошло масштабное мультижанровое музыкально-визуальное шоу «Эхо Единства». Гостями представления стали свыше 5 тысяч человек.





Хедлайнерами вечера выступили AY YOLA и BEARWOLF. Также на сцену вышли Олена УУТАй, Zventa Sventana, Ника Дубик, Добрыня Сатин с группой «Тодош», Вахтанг, «Братство Атома», уфимская фолк-группа «Узорица» и другие артисты, передает пресс-служба Минкультуры России.





«Музыкальная составляющая проекта объединила народный оркестр, классический оркестр и группу из четырех музыкантов, которые обеспечивали сопровождение всего представления. Такое сочетание позволило объединить академическое звучание, этнические мотивы и современные музыкальные решения. Важно создавать проекты, которые через искусство помогают людям лучше понимать друг друга и чувствовать себя частью чего-то большего», — рассказала режиссер-постановщик проекта Чулпан Пиотровская.





Для полного погружения зрителя были сделаны две сценические площадки, между которыми артисты перемещались во время шоу, создавая непрерывное действие, где один план плавно перетекает в другой. Визуальным акцентом стала чаша — символ единства, соединившая голоса, традиции и музыкальные направления.





Шоу стало одним из ключевых проектов Минкультуры России в Год единства народов России, посвященный музыкальным традициям народов страны и современному национальному искусству. отметили в ведомстве.



