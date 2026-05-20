В Петербурге состоится фестиваль «Молодежь. Театр. Фест»

Фестиваль объединит профессионалов и любителей театрального искусства со всего мира. Основную часть программы составляют спектакли, отражающие театральные тенденции сегодняшнего дня и предлагающие новый взгляд на литературную классику.Создатель и бессменный руководитель фестиваля — директор ТЮЗа, заслуженный работник культуры РФ Светлана Лаврецова. В 2016 году фестиваль был награжден Премией правительства Российской Федерации в области культуры. Всего за 8 дней будет показано 20 спектаклей из 11 стран.В зарубежной части программы — лучшие постановки из Армении, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Туниса, Турции, Сербии, Узбекистана, а также впервые театры из Иордании и Египта. Россию представят театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Воронежа, Твери, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы.Фестиваль откроется 22 мая недавней премьерой Театра РОСТА в Царицыне «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски» с заслуженной артисткой России Нонной Гришаевой. В программе также показ спектакля Московского театра Олега Табакова «В списках не значился» по повести Бориса Васильева в постановке народного артиста России Владимира Машкова, который сам выйдет на сцену в одной из главных ролей.В день закрытия, 29 мая, в Доме актера имени К.С. Станиславского состоится творческая встреча с Владимиром Машковым. Также в программе представлена русская классика: «На дне» из Воронежского ТЮЗа, «Брат Чичиков» из Уфы, «Чайка» из Венгрии (режиссер Каро Балян), «Отцы и дети» из Бреста, «В ожидании трех сестер» из Анкары, «Евгений Онегин. Сон Татьяны» из Алтайского театра имени В.С. Золотухина.