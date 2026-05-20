В Мариинке покажут оперу «Волшебная флейта» к 60-летию премьеры в театре

На Новой сцене Мариинского театра 24 мая представят оперу «Волшебная флейта» Моцарта.



Показы приурочены к 60-летию премьеры этого сочинения в Мариинском, сообщает пресс-служба учреждения. В дневном представлении главные партии исполнят Екатерина Савинкова, Дмитрий Воропаев, Мирослав Молчанов и Александр Гонца. Вечером на сцену выйдут Кристина Гонца, Оксана Шилова, Роман Широких, Юрий Воробьев, Ирина Матаева и Вадим Кравец. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — немецкий дирижер Юстус Франтц, один из ведущих мировых интерпретаторов моцартовской музыки.





Впервые «Волшебную флейту» услышали в 1791 году под управлением самого Моцарта в венском театре «Ауф дер Виден». Публику восхитила не только музыка, но и сценические находки: сложная машинерия и стремительная смена декораций. Опера быстро завоевала любовь и популярность. На сцене Большого (Каменного) театра, предшественника Мариинского, премьера прошла в 1818 году на русском языке в переводе Александра Шеллера. На сегодняшней исторической сцене сочинение впервые прозвучало лишь 60 лет назад. 4 июня 1966 года в Кировском (Мариинском) театре оперу поставили Роман Тихомиров и Иван Севастьянов, вдохновляясь опытом немецкого режиссера Вальтера Фельзенштейна, создавшего в Берлине образцовую «Волшебную флейту» (1954). Либретто в обработке Фельзенштейна на русский перевел дирижер мариинской постановки Джемал Далгат. Спектакль успешно шел до 1978 года, рассказали в театре.



