В Таджикистане пройдут Дни культуры России

Церемония открытия пройдет на сцене киноконцертного комплекса «Кохи Борбад». Для жителей и гостей Таджикистана организаторы подготовили яркую концертную программу с участием известных российских исполнителей, артистов театра и кино, ведущих музыкальных коллективов.Зрители услышат узнаваемые мелодии советской и российской эстрады — от лирических романсов до патриотических песен, среди которых «Как молоды мы были», «Эхо любви», «Гляжу в озера синие», «Песня о далекой Родине». В программе концерта выступят солистка Большого театра России Венера Гимадиева, заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Алексей Татаринцев, победительница третьего сезона телешоу «Голос» Александра Воробьева и многие другие.Оркестр «Фонограф‑Симфо‑Джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина исполнит лучшие образцы русской классической музыки — арию Веденецкого гостя из оперы «Садко» Николая Римского‑Корсакова, «Подснежник» из цикла «Времена года» Петра Чайковского и попурри «Посвящение Москве» на мотивы песен о столице.Выступления музыкантов дополнит хореография известного балета TODES Аллы Духовой. 28 мая Дни культуры продолжатся в Худжандском государственном театре музыкальной комедии имени Камола Худжанди. По традиции Республика Татарстан под эгидой «Культурной столицы исламского мира» представит фотовыставку Национального музея Республики Татарстан, где мастера народных художественных промыслов познакомят посетителей с национальными ремеслами: кожаной мозаикой, ушковой вышивкой и войлоковалянием.