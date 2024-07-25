Ольга Любимова обсудила с губернатором Челябинской области культурный потенциал Южного Урала

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером культурный потенциал Южного Урала, поддержку региональных учреждений культуры.



Об этом говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



«С начала реализации нацпроекта в Челябинской области отремонтировали 18 детских школ искусств, 35 ДШИ оснастили современными инструментами. Оборудование получили 7 музеев и 3 театра. Открыли 22 модельные библиотеки и отремонтировали более 30 домов культуры», — говорится в сообщении министра.



Глава Минкультуры также ознакомилась с ходом реконструкции Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, побывала в Челябинском государственном институте культуры.



«Благодарю за активное развитие культурной жизни региона. Желаю успехов и реализации намеченных планов!» — сказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova