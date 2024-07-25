В Москве в третий раз пройдет фестиваль «Горький+»

В Москве в третий раз состоится фестиваль искусств, посвященный Максиму Горькому «Горький+».



Программа фестиваля включает более 70 мероприятий: концерты, спектакли, перфомансы цирковое шоу, выставки, лекции и кинопоказы.



«Наш фестиваль растет и развивается. Все больше культурных институций в столице и регионах хотят принять в нем участие, поэтому мы решили объединить все мероприятия под одним брендом — Фестиваль искусств „Горький+“. В Москве проект впервые выйдет за пределы Парка Горького, и к нему присоединятся Киностудия Горького, на территории которой будет реализован спецпроект в формате иммерсивного шоу, а также московский ТЮЗ, в котором пройдут гастрольные показы спектаклей из разных регионов России. Эта своего рода культурная экспансия позволит нам еще четче следовать жизненным принципам Горького, оказавшего огромное влияние на культуру XX века не только своим литературным трудом, но и широкой просветительской деятельностью», — рассказал арт-директор фестиваля, народный артист РФ Евгений Миронов.



Организаторы фестиваля ставят целью выявление и поддержание значимого в современной культуре, сохранение литературного наследия Максима Горького, знакомство с его творчеством как можно большего круга зрителей.









Фото: пресс-служба фестиваля «Горький+»