В Санкт-Петербурге откроют выставку к 80-летию Льва Додина

В Санкт-Петербурге откроют выставку, посвященную Льву Додину. Режиссеру, худруку Малого драматического театра — Театра Европы на днях исполнилось 80 лет.





Как сообщает « Российская газета », экспозиция под названием «Лев Додин: жизнь человека» разместится в Музее музыки, в Полярном флигеле Шереметевского дворца, и будет встречать посетителей с 24 мая по 20 октября.





В этом году исполняется 80 лет Малому драматическому театру и столько же его художественному руководителю Льву Додину. Ретроспективная выставка в Шереметевском дворце — подарок к двойному юбилею, дань уважения и благодарности выдающемуся театральному мастеру. Экспозиция подготовлена Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства вместе с Малым драматическим театром — Театром Европы.





Четыре зала Полярного флигеля вместят четыре темы: «Человек и страна», «Человек и мир», «Человек-человек» и «Человек и Бог».





Гости выставки увидят фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии и записи репетиций и спектаклей.









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