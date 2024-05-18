В Санкт-Петербурге откроют выставку к 80-летию Льва Додина

18.05.2024

В Санкт-Петербурге откроют выставку к 80-летию Льва Додина
В Санкт-Петербурге откроют выставку, посвященную Льву Додину. Режиссеру, худруку Малого драматического театра — Театра Европы на днях исполнилось 80 лет.

Как сообщает «Российская газета», экспозиция под названием «Лев Додин: жизнь человека» разместится в Музее музыки, в Полярном флигеле Шереметевского дворца, и будет встречать посетителей с 24 мая по 20 октября.

В этом году исполняется 80 лет Малому драматическому театру и столько же его художественному руководителю Льву Додину. Ретроспективная выставка в Шереметевском дворце — подарок к двойному юбилею, дань уважения и благодарности выдающемуся театральному мастеру. Экспозиция подготовлена Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства вместе с Малым драматическим театром — Театром Европы.

Четыре зала Полярного флигеля вместят четыре темы: «Человек и страна», «Человек и мир», «Человек-человек» и «Человек и Бог».

Гости выставки увидят фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии и записи репетиций и спектаклей.


Фото: Pixabay.com