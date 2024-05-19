Артисты Северного хора выступили с концертом в китайском Харбине

В рамках VIII Китайско-Российского ЭКСПО в Харбине состоялось выступление Северного русского народного хора. Коллектив привез в Китай программу «Поморский обоз с песнями», включающую лучшие образцы фольклора Русского Севера, сообщает «Российская газета».





В программе прозвучали такие песни, как «Вниз по морю», «Во бору сосна зеленая», «Красна девица вила кудерышки», а также попурри на темы композиций «Катюша», «Вот кто-то с горочки спустился» и «Ой, мороз, мороз».





Директор Северного русского народного хора Наталья Асадчик рассказала, что коллектив уже не впервые представляет Россию и Архангельскую область на международных мероприятиях, но для них это всегда почетно и волнительно. Она отметила, что в Китайской Народной Республике коллектив встретили очень тепло.





По ее словам, культура Русского Севера стала открытием для восточных соседей России. Особенно впечатлила мелодика фольклора и северный говор. После завершения выступления артисты были засыпаны вопросами: зрители интересовались русскими народными инструментами и просили показать, как извлекается звук из балалайки.









Фото: скриншот Youtube