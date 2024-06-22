Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом

В числе известных работ постановщика — комедии «ДМБ», «Даун хаус», «Неваляшка».
Экспозиция приурочена к 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции.
XIII Московский международный кинофестиваль «Будем жить» пройдет в столице с 15 по 25 августа.
Актеру вменяется оправдание специальной военной операции.
Режиссерское кресло занял Илья Учитель.
В числе известных работ постановщика — комедии «ДМБ», «Даун хаус», «Неваляшка».
Экспозиция приурочена к 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции.
XIII Московский международный кинофестиваль «Будем жить» пройдет в столице с 15 по 25 августа.
Актеру вменяется оправдание специальной военной операции.
Режиссерское кресло занял Илья Учитель.
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22.06.2024