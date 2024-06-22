Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом

Министерство юстиции РФ 21 июня расширило список иностранных агентов. В него вошел режиссер Роман Качанов*.





В числе известных работ постановщика — комедии «ДМБ», «Даун хаус», «Неваляшка» и приключенческий мини-сериал «Взять Тарантину».





Последняя полнометражная картина Качанова «Марш утренней зари» не вышла в 2022 году в прокат в связи с отказом режиссера от релиза. Фильм появился на видеохостингах в сети в декабре того же года.









* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.