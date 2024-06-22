Выставка «Операция «Багратион» открылась в Музее Победы

В Музее Победы начала работу выставка «Операция «Багратион», приуроченная к 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции, сообщает Телеграм-канал Минкультуры России.





Здесь представлено около 100 подлинных экспонатов и более 150 оцифрованных материалов, отражающих ключевые события немецкой оккупации Белоруссии и ее освобождения Красной Армией.





Выставка рассказывает о подготовке Белорусской стратегической операции, героях боев, освобождении городов. Значительная часть экспозиции посвящена белорусскому партизанскому движению.





Среди уникальных документов — телеграмма Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому от коллектива минского детского сада с благодарностью за освобождение города.





Экспозицию дополняют листовки, агитплакаты, фотографии, запечатлевшие сцены боев, улицы освобожденных городов, портреты героев, а также работы фронтовых художников.

Выставка будет работать до 31 июля.









Фото: Телеграм-канал Минкультуры России