Ольга Любимова: в Большом театре прошел гала-концерт Дней культуры Киргизии

В Большом театре России состоялось торжественное открытие Дней культуры Киргизии, приуроченных к 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем ТГ-канале.





На Исторической сцене Большого театра выступили ведущие мастера искусств Кыргызской Республики.





Кульминацией программы стали совместные выступления российских и кыргызских музыкантов: выступление ансамблей комузистов и балалаечников с участием ансамбля «Акак» и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова. Прозвучала «Песня о дружбе» в исполнении артистов вокального квартета «Республика», Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого и коллективов Кыргызстана.





«Беспрецедентные по масштабу Дни культуры Кыргызской Республики стали настоящим праздником. Сегодняшний гала-концерт готовился около года: наши коллеги из Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, театров и концертных организаций выбирали те самые номера, чтобы продемонстрировать самое лучшее, что есть в кыргызской культуре», — отметила Любимова.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой