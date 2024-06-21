Актер Евгений Цыганов сыграет главную роль в фильме «Батя 2. Дед»

21.06.2024

Актер Евгений Цыганов сыграет главную роль в фильме «Батя 2. Дед»
Актер Евгений Цыганов исполнит главную роль в фильме ТНТ и Good Story Media «Батя 2. Дед». Об этом сообщил генеральный продюсер  телеканала Аркадий Водахов в рамках деловой программы VI Российского фестиваля сериалов «Пилот».

По словам представителя ТНТ, Цыганов сыграет Деда. Фильм станет сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е. Новая лента охватит сразу три эпохи: наше время, 90-е и 40-е годы.

Режиссером картины выступает Илья Учитель. Сценаристами стали Алексей Литвиненко, Антон Зайцев и Павел Тихомиров.

Создатели не пригласили на роль самого старшего героя актеров разного возраста. Вместо этого использовался пластический грим. Цыганов появится в двух образах: Деда и еще молодого героя во времена Великой Отечественной войны.

В фильме также сыграют Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие актеры. Премьера картины в кинотеатрах пройдет уже в 2025 году.


Фото: YouTube