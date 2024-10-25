«Одноклассники» проведут трансляции из театров ко Всемирному дню оперы

Пользователи соцсети «Одноклассники» 25 октября получат эксклюзивный доступ к трансляциям 20 театров.



Проект приурочен ко Всемирному дню оперы, передает пресс-служба соцсети.



Сообщается, что участие в проекте примут 20 театров из разных регионов, в частности «Геликон-опера», «Санктъ-Петербургъ Опера», Лекторий «Достоевский». Проект также поддержат Российская государственная библиотека, портал «Культура.РФ» и Гостелерадиофонд.



Эксклюзивные трансляции будут доступны пользователям соцсети под хештегом #ОпераБлиже, который объединит крупные сообщества и топ-авторов из сферы культуры.



В рамках проекта также состоится фотомарафон. Пользователи смогут делиться снимками из оперных театров.









Фото: Pixabay.com