«Одноклассники» проведут трансляции из театров ко Всемирному дню оперы

25.10.2024

«Одноклассники» проведут трансляции из театров ко Всемирному дню оперы
Пользователи соцсети «Одноклассники» 25 октября получат эксклюзивный доступ к трансляциям 20 театров.

Проект приурочен ко Всемирному дню оперы, передает пресс-служба соцсети.

Сообщается, что участие в проекте примут 20 театров из разных регионов, в частности «Геликон-опера», «Санктъ-Петербургъ Опера», Лекторий «Достоевский». Проект также поддержат Российская государственная библиотека, портал «Культура.РФ» и Гостелерадиофонд.

Эксклюзивные трансляции будут доступны пользователям соцсети под хештегом #ОпераБлиже, который объединит крупные сообщества и топ-авторов из сферы культуры.

В рамках проекта также состоится фотомарафон. Пользователи смогут делиться снимками из оперных театров.


Фото: Pixabay.com