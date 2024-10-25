Большой театр представит балет «Ромео и Джульетта» на сцене Мариинского

С 6 по 9 ноября в Мариинском-2 пройдет гастроли балетной труппы Большого театра России. На петербургской сцене зрители увидят возобновленный шедевр Сергея Прокофьева, созданный в сотрудничестве с хореографом Леонидом Лавровским и художником Петром Вильямсом — балет «Ромео и Джульетта», который впервые был поставлен в 1946 году. Спектакль вернулся в репертуар Большого театра в апреле текущего года.





В главных ролях выступят: Елизавета Кокорева и Артём Овчаренко 6 ноября; Анастасия Сташкевич и Макар Михалкин 7 ноября; Светлана Захарова и Артемий Беляков 8 ноября; Элеонора Севенард и Денис Родькин 9 ноября в 12:00; а также Ева Сергеенкова и Владислав Лантратов 9 ноября в 19:00. За дирижерским пультом на всех показах будет находиться Павел Сорокин.





Премьера «Ромео и Джульетты» состоялась на сцене Кировского театра в 1940 году. Спектакль сочетает в себе красоту музыки, новаторскую хореографию Лавровского и стильное оформление Вильямса. Джульетта, исполненная Галиной Улановой, стала символом этого произведения.





Во время Великой Отечественной войны Галина Уланова перешла в Большой театр, а в 1946 году на его афише появился балет «Ромео и Джульетта». Лавровский отмечал, что его постановка не является простым перенесением спектакля с одной сцены на другую. Он радикально пересмотрел хореографические решения, углубил характеристики образов и обновил танцевальный язык персонажей. Художник Вильямс также внес изменения в декоративное оформление.





Спектакль Лавровского пользовался популярностью на сцене Большого театра и произвел фурор во время гастролей в Лондоне в 1956 году, завоевав международное признание.





В апреле 2024 года этот спектакль возобновил Михаил Лавровский, сын хореографа и народный артист СССР. Он подчеркнул важность адаптации театра к современным реалиям, при этом отметив необходимость сохранять наследие, которое несет глубокий смысл. Михаил Лавровский напомнил о том, что весь мир учился у России правде чувств и эмоциональной полноте.





Дирижером-постановщиком выступает Антон Гришанин, художником по возобновлению декораций стал Сергей Грачёв, а за костюмы отвечает Татьяна Ногинова. Художником по свету назначен Дамир Исмагилов.









Фото: Елена Фетисова / Пресс-служба Мариинского театра