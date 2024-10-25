Валерий Гергиев: искусство объединяет Россию и Китай, несмотря на санкции

Народный артист России и сопредседатель Союза театральных деятелей РФ Валерий Гергиев заявил, что политические санкции не могут затронуть любовь россиян и китайцев к искусству. Свое мнение он высказал во время лекции в Совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне, приуроченной к международному фестивалю «Наука 0+».





Гергиев подчеркнул, что, несмотря на введенные против России и Китая санкции, интерес к музыке европейских композиторов не угасает. Он отметил, что исполнение произведений немецких, французских и итальянских авторов продолжает расти. По его словам, никакие недружественные действия не способны повлиять на музыку, которая остается любимой.





Кроме того, Гергиев добавил, что искусство принадлежит всему миру и люди продолжают ценить музыку, независимо от политической ситуации.









Фото: Минкультуры России