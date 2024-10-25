В Калмыкии и Дагестане прошли показы проекта «Тепло родного дома»

25.10.2024
В Калмыкии и Дагестане прошли показы спектаклей в рамках проекта «Тепло родного дома».
Проект реализует Ассоциация музыкальных театров при поддержке Минкультуры России.
Показы пройдут во всех федеральных округах. Цикл творческих мероприятий представляет собой синтез театрального искусства и диалоговых форматов.
Сообщается, что в каждом из округов пройдут показы трех спектаклей: от местного театра, из театров других федеральных округов и видеоверсия спектакля одного из московских театров.
По словам организаторов, мероприятия обогатят репертуарное предложение региона и позволят аудитории познакомиться с другими образами и художественными приемами авторов и постановщиков.
Отмечается, что финальной точкой проекта в каждом регионе станет научно-просветительский лекторий.
Фото: пресс-служба Минкультуры России