Музей музыки представил одну из первых электрогитар в мире

В музее музыки открылась новая экспозиция под названием «Мы звуколюди! Музыка русского авангарда». Она посвящена экспериментам отечественных композиторов, которые работали в первой трети XX века, а также современным авторам.





Генеральный директор музея Михаил Брызгалов подчеркнул , что выставка поможет понять особенности музыкального авангарда, рассматривая его в контексте других форм искусства, таких как театр, кино, изобразительное искусство и фотография.





В числе экспонатов посетители смогут увидеть оригинальную партитуру «Прометея» Александра Скрябина с включением световых эффектов, а также одну из первых электрогитар, созданную в 1934 году в селе Бессоновка. Не пропустите возможность ознакомиться с редким экводином — одним из первых советских синтезаторов.





Экспозиция также включает интерактивные элементы, которые позволяют гостям услышать ключевые произведения русского музыкального авангарда и попробовать себя в роли композитора.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал